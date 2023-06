LR dépose une deuxième proposition de loi immigration

Les députés Les Républicains ont déposé une deuxième proposition de loi sur l'immigration. Un projet qui vise "à se monter plus exigeants".

Les Républicains ont déposé vendredi leur deuxième proposition de loi sur l'immigration, à la ligne très dure, et qui envoie au gouvernement un message clair: la négociation sera rude pour trouver un compromis.

Comme avec le premier texte déposé il y a une semaine pour modifier la Constitution, la philosophie revendiquée est d'"en finir avec l'immigration de masse" et de "reprendre le contrôle". Face à ce "défi", LR se fait fort de mettre "un coup d'arrêt aux flux entrants en agissant sur tous les leviers possibles", avec une ribambelle de mesures musclées, depuis les titres de séjour jusqu'à la demande d'asile en passant par l'aide médicale d'État.

"On cherche à corriger les abus et à se montrer plus exigeants" que la législation actuelle selon la secrétaire générale de LR Annie Genevard, convaincue, après un déplacement au Danemark pour étudier le très rigide modèle danois, qu'"il est possible de concilier humanité et fermeté".