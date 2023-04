Majorité: les sénateurs d’Horizons, le parti d’Edouard Philippe, menacent de changer de camp

Au menu des "indiscrets" du service politique de RMC ce lundi, les tensions entre le parti Horizons, d’Edouard Philippe, et Renaissance, qui pourraient conduire au départ des sénateurs liés au maire du Havre vers le camp du centre droit.

Ils font partie de la majorité présidentielle, mais jusqu'à quand? Edouard Philippe et son parti Horizons réfléchissent plus que jamais à prendre leur indépendance. Car les relations entre Renaissance et Horizons sont loin d'être au beau fixe... Parmi les proches d'Edouard Philippe, on envisage carrément de changer de camp au Sénat, après les élections prévues en septembre prochain.

"On verra si on n’a pas intérêt à influer chez Les Républicains et au sein de l’UDI" confie un cadre d'Horizons. Concrètement, cela signifierait basculer dans la majorité de centre droit du Sénat, et ne plus faire partie de l'alliance présidentielle comme à l'Assemblée.

Une petite révolution... et une manière aussi pour Edouard Philippe de prendre un peu plus ses distances avec Emmanuel Macron en vue de la présidentielle de 2027.

En cause, selon eux, l'attitude de Renaissance. Les membres d'Horizons affirment depuis plusieurs semaines être "maltraités" par le camp présidentiel, que ce soit au Parlement ou au gouvernement. Le cas du ministre de l'Environnement, Christophe Béchu, est montré en exemple par les proches d'Edouard Philippe.

En cas de remaniement, la question se pose: faut-il encore des ministres Horizons? "Si on y va ; il faut savoir pourquoi" rétorque un cadre du parti. "Aujourd'hui, on ne peut plus faire grand-chose, il faut changer les comportements et notamment celui du président" cingle cet élu.

"C'est le bal des faux-culs"

Véritable menace ou un petit coup de pression? En tout cas, les centristes de l'UDI sont persuadés que c'est du sérieux. Et voient avec appétit un potentiel ralliement des sénateurs Horizons. "Ce sont nos cousins germains" s’amuse un sénateur centriste.

Un cadre de Renaissance, lui, est catégorique: Horizons n'a aucun intérêt à se diluer dans un grand groupe. Selon lui, les sénateurs Horizons sont bien dans la majorité, d’ailleurs les représentants du parti seront présents ce lundi après-midi à l’Elysée pour une réunion autour du président de la République.

Alors, un sénateur Renaissance dénonce un double jeu de certains membres d'Horizons. "C'est le bal des faux-culs" s'agace-t-il. Il faut dire qu'on est en pleines tractations sur les candidatures aux sénatoriales. Et il reste quelques cas problématiques à gérer dans le camp présidentiel, notamment à Paris.

Selon nos informations, une réunion doit justement avoir lieu la semaine prochaine entre les patrons de Renaissance, du Modem et d'Horizons pour tenter de trouver des candidatures communes.