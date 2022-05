Nouveau gouvernement: Macron et Borne annoncent prendre "le temps nécessaire et utile"

Emmanuel Macron et Élisabeth Borne annoncent "prendre le temps nécessaire" pour constituer le nouveau gouvernement.

Ce ne sera pas pour tout de suite. Le président de la République Emmanuel Macron, lors de la réception de la cheffe de l'État moldave à l'Élysée, et sa Première ministre Elisabeth Borne, en déplacement aux Mureaux (Yvelines), en chœur, annonçent et assument "prendre le temps nécessaire et utile" pour constituer la nouvelle équipe gouvernementale. La "meilleure équipe, avec les meilleurs talents" précise la nouvelle locataire de Matignon.

"On ne va pas se mettre la pression"

Trois jours après la nomination d'Élisabeth Borne comme sucesseure de Jean Castex, la deuxième Première ministre de l'histoire après Edith Cresson ne veut pas "se mettre la pression".

"Le travail continue de manière serieuse. Mais cela n"est pas une chose légère" a surenchéri le chef de l'État à la fin d'un point-presse consacré à la Moldavie et à l'Ukraine, répondant à la question de savoir si la nouvelle composition du gouvernement allait tomber ce jeudi.

"Ils galèrent", se désespère un cadre de la majorité, qui trouve le temps long. Avec les équilibres politiques et géographiques à trouver, la parité homme-femme à respecter et bientôt toutes les vérifications fiscales, les déclarations de patrimoine, à faire, la consitution du nouveau gouvernement prend du temps. "Une équation impossible" déclarait aussi un proche d'Emmanuel Macron, pour qui la nomination du gouvernement paraît "compliquée" avant vendredi.