Élisabeth Borne: de polytechnique à Matignon, le parcours de la nouvelle Première ministre

Élisabeth Borne a remplacé lundi soir Jean Castex à Matignon. Lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, elle a dédié sa victoire à "toutes les petites filles". Elle va désormais devoir nommer son gouvernement.

Après une longue attente, on connaît enfin le nom et le visage de la nouvelle Première ministre d’Emmanuel Macron. Ce sera donc Élisabeth Borne. Celle qui était ministre du Travail dans le gouvernement de Jean Castex va donc devoir former son gouvernement. Elle a insisté lundi soir sur l'urgence climatique, indiquant qu'“il va falloir agir plus vite et plus fort”.

Élisabeth Borne est une femme issue de la gauche. Avant cette nomination, elle avait déjà connu trois postes de ministre. Avant d'arriver au Travail, Élisabeth Borne est passée par les Transports, puis au ministère de la Transition écologique et solidaire.

Cette polytechnicienne, qui a aussi été préfète de la région Poitou-Charentes, a travaillé auprès de personnalités de gauche. Elle a été conseillère de Lionel Jospin, avant de devenir la directrice de cabinet de Ségolène Royal.

Deuxième femme à Matignon

Elle prend la tête en 2015 de la RATP. Un parcours de cheffe d'entreprise qui incite donc Emmanuel Macron à la nommer au ministère des Transports en 2020. C'est là qu'elle affrontera la plus grande grève de l'histoire de la SNCF avec la réforme du statut des cheminots. Elisabeth Borne, connue pour ses capacitées de dialogue avec les partenaires sociaux et son franc-parler, semble désormais piquée totalement par la politique. Elle se lance dans la bataille des législatives dans le Calvados et va donc devoir embarquer la majorité dans ce nouveau combat politique.

Lundi, Élisabeth Borne est devenue la première femme depuis plus de 30 ans à être nommée à ce poste. La dernière, ce fut Edith Cresson en 1991. Cette dernière s’est réjouie d'un "très bon choix" de Première ministre, "parce que c'est une personne remarquable, pas parce que c'est une femme".