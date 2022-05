Pourquoi la constitution du gouvernement prend autant de temps

Après l'arrivée d'Elisabeth Borne à Matignon lundi, la nouvelle Première ministre et Emmanuel Macron continuent de préparer l'arrivée de nouveaux ministres. La manœuvre prend du temps, entre fébrilité et nécessité d'avancer sur les premiers dossiers du quinquennat.

Peut-être un premier déplacement pour endosser complètement le costume de Première ministre. Elisabeth Borne, qui n'a pas encore fait de grande interview ou d'apparition publique depuis sa nomination lundi après-midi, pourrait se rendre aux Mureaux, à environ une heure à l'ouest de Paris, dans les Yvelines, ce jeudi. Une ville régulièrement confrontée à des problématiques d'insécurité.

Un premier déplacement envisagé au milieu d'un agenda jusqu'ici entièrement consacré à la constitution du gouvernement en lien, bien sûr, avec Emmanuel Macron.

Pas de gouvernement avant vendredi?

"Ils galèrent", se désespère un cadre de la majorité, qui trouve le temps long. Et pour cause, il y a des équilibres politiques et géographiques à trouver, la parité homme-femme à respecter et bientôt toutes les vérifications fiscales, les déclarations de patrimoine, à faire.

Bref, "une équation impossible" selon un proche d'Emmanuel Macron, pour qui la nomination du gouvernement paraît "compliquée" avant vendredi.