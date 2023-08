"On se retrouve avec des nuls": Charles Consigny plaide pour une meilleure rémunération des maires

La ministre des Collectivités territoriales, Dominique Faure, appelle à payer davantage les maires de France. Les élus sont souvent peu payés pour un travail à temps plein. Conséquence, nombre d'entre eux sont des retraités.

Bientôt une augmentation pour les maires de France? La ministre des Collectivités territoriales Dominique Faure a fait part de sa volonté d'augmenter l'indemnité des maires des communes de 3.500 à 100.000 habitants, ajoutant vouloir également faire évoluer celle des maires des villes de plus de 100.000 habitants.

"L'indemnité versée aux élus n'est pas suffisante pour un certain nombre de maires qui sont obligés de travailler en parallèle. Il y a une forme de découragement aujourd’hui", juge la ministre dans les colonnes du Dauphiné Libéré.

Mieux payer les maires : nécessaire ? - 21/08 29:10

1.100 euros nets pour un travail à temps plein

"Le maire a une enveloppe qui peut atteindre 4.500 euros et avec laquelle il doit payer ses adjoints", tient à rappeler ce lundi sur le plateau des "Grandes Gueules" Marie-Françoise Fournier la maire de Guéret, préfecture de la Creuse. L'élue assure toucher 1.100 euros nets par mois et passer toutes ses journées à l'hôtel de ville pour administrer les 14.000 habitants.

"Heureusement que je suis retraitée mais j'ai énormément de jeunes sur ma liste qui sont obligés d'être en temps partiel. C'est là qu'on perd des élus à la pelle, tout simplement parce qu'ils ne peuvent assumer une vie municipale compliquée et une perte de leur rémunération", assure Marie-Françoise Fournier.

"Un engagement citoyen et civique"

L'élue plaide aussi pour intégrer à la hausse des rémunérations les maires des petites communes (moins de 3.500 habitants): "Il y a une méconnaissance complète de ce qu'est le rôle du maire de la part des autorités parisiennes", ajoute la maire de Guéret.

L'avocat Charles Consigny plaide aussi pour une augmentation de la rémunération des maires, une manière de susciter les vocations et d'attirer des personnes qualifiées: "Plus personne n'a envie de faire ce métier et on se retrouve avec des nuls", estime-t-il.

"C'est totalement faux", peste de son côté Bruno Pomart maire de Belflou, petit village de l'Aude de 124 habitants. "C'est un engagement citoyen et civique. Je ne suis pas devenu maire juste pour toucher des indemnités", assure l'élu.

Pour Barbara Lefebvre, il est urgent d'avoir une nouvelle génération de maires et une augmentation des revenus pourrait aider: "Il faut des jeunes parce que les retraités n'ont pas la même vision des choses", plaide-t-elle alors qu'en 2017, 59,7% des maires avaient plus de 60 ans et seulement 2,3% moins de 40 ans selon le ministère des Collectivités territoriales.