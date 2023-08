Le gouvernement envisage d'augmenter l'indemnité des maires des communes moyennes

Dans une interview au Dauphiné Libéré, la ministre des Collectivités territoriales, Dominique Faure, a annoncé sa volonté d'augmenter l'indemnité des maires des communes de 3.500 à 100.000 habitants et travailler sur la rémunération des maires des villes de plus de 100.000 habitants.

Le gouvernement réfléchit à revaloriser l'indemnité des maires. La ministre déléguée en charge des Collectivités territoriales, Dominique Faure, évoque l'idée dans une interview donnée au Dauphiné Libéré, afin de mieux payer les édiles, souvent en première ligne dans les crises au quotidien, comme lors des émeutes de juin dernier.

Elle explique vouloir augmenter de l'indemnité des maires des communes de 3.500 à 100.000 habitants, sans préciser le montant de cette augmentation. Actuellement, l'indemnité de ces maires varie entre 2.200 et 4.400 euros bruts mensuels. Ces travaux devraient permettre une "évolution" de l'indemnité des élus locaux à la "hauteur de (leur) engagement" .

"L'indemnité versée aux élus n'est pas suffisante pour un certain nombre de maires qui sont obligés de travailler en parallèle. Rien n'est simple quand on est maire aujourd'hui et il y a une forme de découragement", reconnaît la ministre.