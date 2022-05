Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT: "Il faut augmenter les salaires"

Invité de la matinale week-end de RMC, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT a réaffirmé sa volonté de s'opposer à la réforme de retraites d'Emmanuel Macron, en ce jour de manifestations à l'occasion du 1er-Mai.

Jour de mobilisation pour les syndicats. En ce 1er-Mai, les différentes organisations représentant les travailleurs se retrouveront dans la rue, à Paris comme en région. Invité de la matinale week-end de RMC, le secrétaire général de la CGT a réaffirmé sa volonté de combattre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, qui propose un départ à 65 ans contre 62 actuellement.

"Notre ligne rouge, c'est pas d'allongement de l'âge de la retraite", martèle le patron de la CGT.

Il s'interroge sur la possibilité de donner "du boulot" aux jeunes "si les plus anciens travaillent plus longtemps". Pour Philippe Martinez, il faut d'abord permettre aux personnes de 55 ans de travailler jusqu'à 60 ans de le faire, de ne pas être au chômage, "allégeant par la même les caisses de l'assurance chômage et remplir les caisses de l'assurance retraite", précise le secrétaire général de la CGT. "Plus vous partez tard, moins il y a de place pour les jeunes", lance-t-il.

"L'emploi des séniors, j'en parle tout le temps à Bruno Le Maire, mais il n'entend jamais. C'est un vrai sujet, rien n'a été fait."

Face à une possibilité de l'utilisation de l'article 49.3 de la consitution, Philippe Martinez dénonce une tentative de "passage en force":

"M.Le Maire nous dit soit vous êtes d'accord avec nous, soit on passe en force. Le 49.3 c'est tout le contraire du 'j'ai écouté, j'ai changé'."

Une augmentation automatique des minimas de branche avec le SMIC

L'autre sujet du moment, avec la réforme des retraites, c'est l'augmentation de l'inflation. Face à cette crise, Philippe Martinez prône pour "une augmentation des salaires, bien plus que l'augmentation automatique du SMIC", prévue dans la loi et qui entre en application ce dimanche.

"Il faut des mesures contraignantes comme l'augmentation automatique des minimas de branche avec le SMIC, parce qu'on va se retrouver avec 65% des minimas de branche au-dessous du SMIC.", assure le secrétaire général de la CGT.

Face à la difficulté pour certains petits patrons d'augmenter leurs salariés, Philippe Martinez estime qu'il "n'y a pas de ruissellement entre les grandes et les petites entreprises". Sa solution: "limiter, stopper ou taxer les dividendes des actionnaires" des grandes entreprises et "limiter les salaires des grands patrons".

"Le RN est un parti raciste"

Interrogé sur le fort vote ouvrier pour Marine Le Pen, même chez certains adhérents CGT, Philippe Martinez a souhaité "que le travail sur les explications et la nature du Rassemblement national doit être poussé plus loin à la CGT".

"Le RN est un parti raciste. Quand on prône la préférence nationale, c'est dire à qu'on peut être avec un collègue de travail qui est d'origine étrangère et lui dire 'barre-toi'? Ce n'est pas notre conception du monde du travail.", explique le secrétaire général de la CGT

Philippe Martinez estime que le RN reprend "des propositions du patronat", car "propose de supprimer les cotisations sociales. On ne peut pas financer la sécurité sociale sans ça", conclut le syndicaliste.