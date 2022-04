Présidentielle: ces villes où Marine Le Pen a progressé en cinq ans

En 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen avaient réussi à faire des scores très importants dans certaines villes. Alors comment ont évolué ces votes en cinq ans? Ils ont suivi la tendance nationale avec une hausse des votes pour la candidate Rassemblement national.

Emmanuel Macron s’est imposé ce dimanche soir face à Marine Le Pen. Le président sortant a été réélu avec 58,54% des voix. Une élection qui marque une vraie réduction des écarts entre les scores d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. En 2017, Emmanuel Macron avait fini avec 66,1% et Marine Le Pen avec 33,9%. Cette année, Emmanuel Macron a recueilli “seulement” 58,54%, et Marine Le Pen, 41,41%.



Si l’élection a également été marquée par une forte abstention (28%), le scrutin a aussi marqué de vraies évolutions dans certaines villes. En 2017, Emmanuel Macron avait fait des scores très importants dans plusieurs grandes villes de plus de 40.000 habitants inscrits sur les listes électorales.



Ce que l’on constate, c’est que le score de Marine Le Pen, comme sur le plan national, progresse pratiquement partout, à la fois dans les communes où elle avait réussi un gros score en 2017, comme dans celles où Emmanuel Macron s’était largement imposé il y a cinq ans. A Béziers, Marine Le Pen bascule même en tête.

Des scores de 100% dans certaines communes

Maintenant que les résultats définitifs ont été publiés par le ministère de l'Intérieur, des résultats assez étonnants apparaissent aussi. Comme dans ces communes où Emmanuel Macron a récolté pas moins de 100% des voix. C'est le cas notamment à Caubous, en Haute-Garonne. Le président sortant a récolté trois voix, les trois autres ont voté blanc. Même scénario à Baren, toujours en Haute-Garonne. Dernière commune à être dans cette situation, Le Clat, dans l'Aude. 25 électeurs ont voté pour Emmanuel Macron, et un a voté blanc.

Dans une seule commune, c'est la situation inverse qui s'est passée. À Ornes, dans la Meuse, 7 personnes sur les 10 habitants inscrits ont voté pour la candidate d'extrême droite.

Enfin, une autre situation assez particulière en Corse. En effet, le village d'Alzi n'a donné aucune voix, ni à Emmanuel Macron ni à Marine Le Pen, ce dimanche.