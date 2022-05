Premier déplacement pour Elisabeth Borne sur le thème de l'insertion des femmes

La nouvelle Première ministre, Élisabeth Borne, était en déplacement à Mureaux dans les Yvelines. Un premier déplacement pour se faire connaître alors que tout le monde attend encore la nomination du nouveau gouvernement.

En attendant de connaître la liste du nouveau, Elisabeth Borne a occupé le terrain jeudi avec son premier déplacement, dans un quartier populaire de la ville des Mureaux, dans les Yvelines.

Un premier déplacement qu'elle a consacré à l'égalité des chances et à l'insertion des femmes. L'occasion aussi pour Elisabeth Borne de se faire remarquer et connaître. Rencontrer des jeunes femmes entrepreneuses, mais aussi et avant tout se faire connaitre. Pour ce premier déplacement, Elisabeth Borne a encore besoin de gagner en notoriété. Myriam et Aurélie la découvrent.

“Je ne la connaissais pas avant qu’elle ne soit nommée Première ministre. La Première fois que j’ai lu son prénom c’est la fois où j’ai lu qu’elle était nommée à la place de Jean Castex. Au début elle faisait strict ou hautaine mais finalement elle est très posée”, assurent les jeunes femmes.

L'ancienne ministre du Travail enfile petit à petit la tenue de cheffe de gouvernement et même d'arbitre pour se faire respecter.

Une composition du gouvernement qui prend du temps

Elle échange ensuite avec des collégiennes. Parle de son expérience pour recruter ses équipes et faire respecter la parité. Et n'y voyez surtout aucune référence à la constitution de son gouvernement qui traîne.

“Il y a des messieurs qui vous disent je suis celui que vous cherchiez, et vous vous dîtes que ça ne vous a pas sauté aux yeux. Et puis il y a des femmes à qui vous devez dire ‘vraiment vous êtes la bonne personne’. Donc il faut qu’on arrive à changer ça”, a-t-elle expliqué.

Changer ça, dans son futur gouvernement? Oui mais quand? "On prend le temps nécessaire" calme Elisabeth Borne.