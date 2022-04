Présidentielle: à quelle heure tomberont les résultats?

Les 10 et 24 avril, les Français sont appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Il ne sera pas possible de vous dévoiler le résultat de cette élection avant la fermeture des bureaux de vote. Explication.

L'heure du verdict approche. Les Français sont appelés aux urnes pour élire leur président de la République, les 10 et 24 avril prochains. Une élection singulière, unique en France, puisque les Français votent pour les mêmes candidats dans tout le pays. C'est d'ailleurs pour cela que l'on parle d'"élection présidentielle" au singulier.

Pour avoir un résultat sur cette élection présidentielle, il faudra attendre la fermeture de tous les bureaux de votes, c'est-à-dire, dimanche à 20h. C'est à ce moment-là que les médias pourront annoncer leurs estimations des résulats de cette élection présidentielle.

Une estimation pas un sondage

À 20h, il est impossible de donner un résultat, même partiel. Les instituts de sondages, en partenariat avec les différents médias (Elabe pour RMC et BFMTV), réalisent une estimation à partir d'un échantillon de bureaux de votes clés. Cet échantillon est construit pour être représentatif géographiquement (grandes villes, petites communes...) et politiquement (bureaux marqués à gauche, marqués à droite...) de la France.

A 18h, ces bureaux "tests" commençent à dépouiller. Les taux de participations et les résultats des candidats sont remontés à l'institut de sondage qui les intègre dans un modèle statistique qui repose aussi sur les évolutions par rapports aux précédentes élections. De là, Elabe, comme les autres instituts de sondage, peuvent donner une estimation fiable à quelques dixièmes de point près, de l'abstention puis du résultat des candidats.

Ce ne sont donc pas des sondages (où on interroge les personnes qui vont voter à la sortie des bureaux de votes) qui sont dévoilés à 20h, mais une estimation à partir de vrais bulletins dépouillés et officiels.

Une soirée spéciale sur RMC

Sur RMC, les résultats vous seront annoncés par Apolline de Malherbe et Maxime Switek, dans une grande soirée commune avec BFMTV entre 19h et 21h. Dès 17h15, sur notre antenne et notre site internet, nous serons en mesure de vous dévoiler une estimation de l'abstention, puis à 20h l'estimation du résultat, grâce à nos partenaires Elabe - SFR Business - BFMTV - RMC - L'Express.

