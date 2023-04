"Je pense qu'elle perdra toujours": Eric Zemmour tacle Marine Le Pen

Invité des "Grandes Gueules" ce vendredi sur RMC et RMC Story, Eric Zemmour est revenu sur ses échecs successifs à la présidentielle et aux législatives en 2022, et sur ses ambitions pour l'avenir en politique, tout en glissant un tacle à Marine Le Pen qui ne "gagnera jamais" selon lui.

Un mea culpa et les yeux tournés vers l'avenir. Eric Zemmour a évoqué son avenir en politique ce vendredi dans "Les Grandes Gueules" sur RMC et RMC Story, en commençant avec un retour sur son échec aux élections présidentielle et législatives de 2022.

Le polémiste, qui s'est lancé en politique en visant l'Elysée, a recueilli les suffrages de 2,4 millions de Français, soit 7% des voix, insuffisant pour passer au second tour. Il s'est ensuite incliné dès le premier tour également à la législative de la circonscription du Var dans laquelle il se présentait. Un peu moins d'un an après ces deux échecs, Eric Zemmour assume sa responsabilité. "Je prends ma part", insiste-t-il face aux GG.

De nombreux analystes ont estimé que cet échec venait de sa campagne axée quasi-exclusivement sur les thèmes de l'immigration, et pas sur le domaine économique.

"Il est très possible, et c'est normal car je me suis engagé pour ça, que je parle avec beaucoup plus de passion de la crainte du grand remplacement que des autres sujets, je le reconnais volontiers", concède-t-il tout en nuançant: "Cela ne veut pas dire que je n'ai pas parlé des autres sujets".

2027? "On a le temps de voir venir"

Des échecs qui ne le font visiblement pas jeter l'éponge. Il publie un livre au titre évocateur: Je n'ai pas dit mon dernier mot (éd. Rumbempré). Vise-t-il la présidentielle de 2027? Sur RMC, il botte en touche.

"L'élection présidentielle ne réduit pas l'existence, la mienne ni celle des autres. C'est dans quatre ans, on a le temps de voir venir", temporise-t-il... sans dire non plus qu'il écartait cette possibilité.

"Marine Le Pen aura d'autres adversaires"

Eric Zemmour assure vouloir rassembler une majorité de Français "qu'ils soient électeurs du RN, de LR, d'Emmanuel Macron ou même anciens électeurs de gauche pour essayer de sauver le pays", lance-t-il en glissant un tacle Marine Le Pen, en tête des sondages d'opinion.

"Elle a eu deux chances contre Emmanuel Macron, elle les a perdues. Je ne veux pas donner de leçons, moi-même j'ai perdu au premier tour. Je pense, en revanche, qu'elle ne gagnera pas, malgré ce sondage. Elle aura d'autres adversaires, comme Edouard Philippe. Je pense qu'elle perdra toujours".