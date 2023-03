Retraites: Mélenchon appelle à la grève générale le 6 avril, craignant "un étiolement de la lutte"

L'ancien candidat à l'élection présidentielle de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a appelé, ce jeudi, à une grève générale le 6 avril prochain afin de ne "pas donner le spectacle d'un étiolement progressif de la lutte".

"Il ne faut pas donner le spectacle d'un étiolement progressif de la lutte" contre la réforme des retraites. Telle est la crainte de l'ancien candidat insoumis à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon. Face à ce sentiment, l'ancien député de Marseille a appelé, ce mercredi sur sa chaîne YouTube, à la "grève générale" pour la prochaine journée de mobilisation, le 6 avril prochain.

Le 28 mars, "on a eu une baisse du nombre des participants aux manifestations", a constaté l'ancien candidat à l'élection présidentielle. La police a dénombré 740.000 manifestants en France, la CGT "plus de 2 millions". Selon l'insoumis, il y a eu "une augmentation considérable des jeunes et une baisse de ceux qui venaient avec la poussette, le gamin à la main, parce que les gens prennent peur de la violence qui déferle de la part de la police".

"Il y a un important secteur du combat un peu en retrait car en congrès", a aussi relevé Jean-Luc Mélenchon alors que la CGT tient actuellement un congrès houleux pour désigner le successeur du secrétaire général sortant Philippe Martinez.

En désaccord avec la main tendue à Borne de Laurent Berger

Or "il ne faut pas donner le spectacle d'un étiolement progressif de la lutte, parce que ce serait la brader", a-t-il insisté. "La lutte continue, il faut avoir de l'initiative, donner des perspectives offensives". Il a donc suggéré à l'intersyndicale d'appeler, comme en mai 68, à une "grève générale" pour le 6 avril. "Ça serait unifiant et manifesterait la force".

Jean-Luc Mélenchon s'est, par ailleurs, dit en désaccord avec la main tendue du secrétaire général de la CFDT Laurent Berger: "Ils proposent une pause et une médiation, ce n'est pas notre point de vue. Nous sommes pour le retrait point final, ou confier le dossier au conseil d'administration des caisses de la sécurité sociale".