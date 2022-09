Côte de boeuf, karaoké et 49-3: grande soirée barbecue pour la famille Renaissance (ex-LREM)

Soirée conviviale mardi soir pour la majorité, qui a réuni ministres et parlementaires du groupe "Renaissance" à l'Assemblée.

Un barbecue géant mardi soir en Seine-et-Marne pour fêter la rentrée de la grande famille "Renaissance" (ex-LREM). Ils étaient presque au complet avec un peu plus de 150 parlementaires de la majorité et une trentaine de ministres réunis dans une "résidence nature cottage", "un village vacances paumé au milieu de nulle part", selon la description d'un participant.

Et au menu, donc: saucisses, brochettes d'agneau et côte de boeuf pour tout le monde. "Un clin d'oeil à Sandrine Rousseau", s'amuse un député de l'Est de la France. "Sauf qu'il n'y avait que des femmes derrière le barbecue", référence évidemment au débat lancé la semaine dernière par la député écologiste.

Tout ça dans une ambiance studieuse? Pas tant que ça, à en croire les quelques parlementaires qui ont raconté la soirée au service politique de RMC. On a visiblement parlé budget à la table de Gabriel Attal. Du 49-3 et du risque de dissolution à celle de Franck Riester, le ministre en charge des relations avec le Parlement. Mais pour le reste, "on n'était pas là pour écrire des amendements", confie un député.

D'ailleurs, la rentrée parlementaire, ça n’est que le 4 octobre prochain, et puis la Première ministre Elisabeth Borne, ovationnée à son arrivée, avait prévenu qu'il s'agissait avant tout d'un moment convivial. Pas de discours et un karaoké pour couronner la soirée, avec la présidente de groupe Aurore Bergé et le ministre de la Mer Hervé Berville qui ont enflammé la piste sur du Jean-Jacques Goldman.

Il était formellement interdit aux parlementaires de prendre des photos ou des vidéos de la soirée. Mais quelques images ont quand même fuité: ambiance kermesse, bungalows et bottes de foins.