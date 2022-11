TPMP: Jean-Luc Mélenchon saisit encore l'Arcom contre une émission de Cyril Hanouna "100% à charge"

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a annoncé ce lundi vouloir saisir le gendarme de l'audiovisuel, l'Arcom (ex-CSA), après l'émission du vendredi 18 novembre.

Jean-Luc Mélenchon va à nouveau saisir le régulateur des médias, l'Arcom, après une nouvelle émission de Cyril Hanouna vendredi, selon lui "100% à charge". "Après l'émission Hanouna vendredi 100% à charge et 'vengeresse' contre ma revue de la semaine, nous saisissons une nouvelle fois l'Arcom. Y-a-t-il une limite à la télé ?", a tweeté le leader de LFI.

Vendredi, le présentateur vedette de C8 Cyril Hanouna a affirmé sur le plateau de l'émission "Touche pas à mon poste" qu'il n'inviterait plus La France insoumise, en réponse à Jean-Luc Mélenchon qui la veille, avait déclaré dans une vidéo sur Youtube que ses "amis" venaient dans cette émission parce que "quand nous venons chez vous, nous savons que nous sommes par effraction sur un plateau favorable à l'extrême droite, organisé pour l'extrême droite, fabriqué pour l'extrême-droite".

"Vous êtes des organisateurs de spectacle et on se faufile dans vos spectacles pour porter notre parole", avait-il ajouté, en précisant: "Ne vous illusionnez pas un instant sur ce que signifie notre présence. Nous ne sommes pas vos copains et nous ne le serons jamais".

"Jean-Luc, t'aurais jamais dû faire cette vidéo "

Répondant au leader LFI, Cyril Hanouna a répliqué vendredi que "pour venir chez quelqu'un faut être invité". "Et là pour l'instant, c'est moi-même qui le dit, pour l'instant LFI jusqu'à nouvel ordre, ils ne sont plus invités sur le plateau".

L'animateur a ressorti des vidéos montrant des moments de connivences avec Jean-Luc Mélenchon. "Un jour on se retrouvera mon Jean-Luc. J'espère qu'un jour on va se parler et puis que tu reviendras ici et que tu seras heureux, et que tu tweeteras derrière. Jean-Luc, t'aurais jamais dû faire cette vidéo", a-t-il ajouté.

LFI a déjà saisi l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) une première fois, à la suite d'une altercation survenue le 10 novembre sur le plateau de TPMP entre le présentateur vedette de C8 et Louis Boyard, député LFI et ancien chroniqueur de l'émission.

Cyril Hanouna avait abreuvé d'injures le jeune député qui venait d'accuser les "cinq personnes les plus riches" de France d'"appauvrir l'Afrique", citant le milliardaire Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal+, auquel appartient C8. Un membre du Conseil d'État va étudier la possibilité d'une sanction, à la demande de l'Autorité administrative. Cyril Hanouna et Louis Boyard ont par ailleurs chacun annoncé vouloir porter plainte contre l'autre.