Uniforme à l’école: des députés de la majorité préparent une proposition de loi

La question de l'uniforme à l'école, souvent portée par des politiques de droite ou d'extrême droite, est, cette fois, posée par des élus de la majorité qui travaillent à une proposition de loi.

Instaurer un uniforme dans les écoles. La question est régulièrement posée par les représentants politiques, de droite ou d'extrême droite. Et cette fois-ci, le thème est porté par des députés venant de la majorité. Une demi-douzaine de députés de Renaissance préparent une proposition de loi et veulent soumettre l'idée à leur groupe. Le sujet pourrait être abordé ce mardi matin en réunion de groupe, à l'Assemblée nationale.

Un député RN, Roger Chudeau, a lui aussi déposé une proposition de loi il y a quelques semaines, qui sera examinée en janvier lors de la niche parlementaire du RN. Il souhaite instaurer l'uniforme dans les écoles publiques.

Mais l'idée ne séduit pas Jean-Rémi Girard, président du syndicat national des lycées et des collèges.

“Décider du jour au lendemain que tous les écoliers français et probablement les collégiens et les lycéens aussi vont porter l’uniforme, c’est extrêmement compliqué à organiser et c’est à notre sens assez irréaliste. Il nous semble que l'école a des problèmes autrement plus graves que la question de l’uniforme aujourd’hui et qu’elle est dans un état de crise qui nécessite des mesures autres que des mesures médiatiques”, pointe-t-il.