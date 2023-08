"Ça commence à devenir inquiétant": la ville de Châtillon est envahie par les moustiques

En région parisienne, la ville de Châtillon (Hauts-de-Seine) demande une démoustification à l’Agence régionale de santé face à la prolifération des moustiques.

Ras-le-bol des moustiques. A Châtillon, dans les Hauts-de-Seine, la maire Nadège Azzaz a interpellé l'ARS (Agence régionale de santé) dans un courrier ce lundi en demandant une opération de démoustification. Elle indique avoir reçu de nombreux signalements d'habitants se plaignant de la prolifération de cette espèce. Et évoque des raisons sanitaires, avec l'arrivée potentielle de maladies virales, comme la dengue.

En attendant, la municipalité invite les habitants à adopter les bons gestes pour éviter les zones humides: éliminer les endroits où l'eau peut stagner, couvrir les réservoirs d'eau comme les citernes, les bassins ou les piscines hors d'usage, mais également vider les récipients contenant de l'eau en extérieur (comme les arrosoirs) et s'assurer du bon écoulement des gouttières.

Sur place, les habitants n’en peuvent plus. Sur le terrain de pétanque, José et Karim sont envahis en pleine partie. Avec des piqures de moustiques partout, sur les mollets, les bras et le cou... "Je suis piqué tous les jours. Je dois en avoir 50, 100. Chez moi, je me lève la nuit et je fais la chasse", explique Karim.

Pour José, même constat, les moustiques tigres sont de plus en plus nombreux, et forcément, il se pose des questions: "Ça commence à devenir inquiétant d’être envahi par les moustiques. Sont-ils porteurs de maladies? Cela n’a pas l’air, mais la crainte peut être là".

Mieux vaut prévenir que guérir

Le moustique tigre peut véhiculer la dengue, une maladie mortelle dans de rares cas. Il faut donc à tout prix limité la prolifération de cette espèce pour la maire de Châtillon, Nadège Azzaz.

"Plutôt que d’attendre d’être dans ce type de situation avec une maladie qui n’est pas du tout anodine, on préfèrerait qu’on puisse avoir une action un peu plus profonde. C’est pour cela que j’ai demandé une démoustification", explique l’élue.

Habituellement, l'ARS déclenche une démoustification lorsqu'un cas de dengue, de Zika ou de Chikungunya est identifié sur le territoire.