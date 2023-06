Face au risque d'incendie, des communes contraintes d'annuler leurs feux de la Saint-Jean

Plusieurs préfectures ont pris des mesures pour interdire ou réglementer fortement les deux de la Saint-Jean et les feux d'artifice face à la sécheresse et au risque d'incendie qui couvent dans certains départements.

Face au risque d'incendie, les feux de la fête de la Saint-Jean n'auront pas lieu ce week-end dans plusieurs départements. Les préfectures du Bas-Rhin, de Meurthe-et-Moselle et des Pyrénées-Orientales ont pris des arrêtés pour les interdire ou fortement les encadrer.

Interdiction d'allumer le bûcher de la Saint-Jean, mais également de tout spectacle pyrotechnique pour limiter les départs de feu dans ces départements où il a peu plu ces dernières semaines.

Le bûcher de la Saint Jean, des flammes de plusieurs mètres de haut, c'est pourtant une tradition à Soufflenheim, près de la frontière allemande.

“Ça existe depuis au moins 20 ans. C’est toujours une fête extrêmement conviviale, mais malheureusement cette année, ça tombe à l’eau”, indique Camille Scheydecker, maire de cette commune du Bas-Rhin.

Pas de feu d'artifice pour le 14 juillet

La commune est entourée de forêts. La préfecture préfère donc interdire les feux pour éviter tout risque d'incendie. Et ça, de mémoire d'élu, c'est une première. “Ça a été annulé une fois parce qu’il pleuvait fort”, se souvient-il. Mais jamais à cause de la sécheresse, alors qu'on est qu'au début de l'été et que d'autres spectacles pyrotechniques sont prévus.

Mille kilomètres plus au sud, Alain Got, le maire de Saint-Laurent de la Salanque, dans les Pyrénées-Orientales, a aussi annulé les festivités de la Saint Jean ce week-end. Et l'été s'annonce long.

“On a un feu d’artifice pour le 14 juillet, pour la fête locale le 10 août. Si ce n’est pas possible, il faudrait qu’on trouve une autre animation pour faire venir les gens”, assure-t-il.

Des solutions, le maire de Canohès, près de Perpignan, en cherche aussi. Jean-Louis Chambon ne se fait aucune illusion sur l'avenir de ces fêtes traditionnelles dans le département. “Les Pyrénées-Orientales vont devenir au fil des années un département quasi-aride. Tout ne va pas disparaître, mais je crois que beaucoup de choses vont s’atténuer”, appuie-t-il.

Cet été, la préfecture des Pyrénées-Orientales a déjà prévenu qu'aucun feu d'artifice ne sera tiré le 14 juillet sur les territoires en risque élevé d'incendie.