Incendie dans les Bouches-du-Rhône: "Le feu a été mis par un train", une enquête ouverte

"C’est un feu qui a été mis par un train, sur la voie de chemin de fer, avec sept départs de feu simultanés, explique-t-il ce vendredi dans ‘ Apolline Matin ’ sur RMC et RMC Story . Il y a un léger vent de sud, une pente ascendante, une sécheresse depuis des semaines et des semaines, des conditions caniculaires… Le feu s’est développé de manière éruptive, intensive. De mémoire de villageois qui ont connu les feux dans les années 80, ils n’ont jamais connu ça. On était face à un volcan, une puissance énorme. On a été tous très surpris de la virulence, de la violence et de la vitesse de propagation de ce sinistre. A l’heure où je vous parle, ce feu est fixé dans son enveloppe. On est à peu près à 1.000 hectares, avec trois poches. Nous essayons de continuer l’extinction pour éviter d’être pris, cet après-midi, par le vent du nord, le mistral, qui va souffler."