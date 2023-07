Incendies en Corse: plus de 200 pompiers mobilisés dans la nuit

Les pompiers luttent contre plusieurs incendies dans le nord de la Corse depuis mardi soir. Au moins 120 hectares de végétation ont déjà brûlé, et plus d'une centaine d'habitants ont été évacués.

Plusieurs incendies menacent le nord de la Corse depuis mardi soir, entre Calvi et l'Île-Rousse. C'est le cas à Santa-Reparata où les flammes ont parcouru à vive allure les montagnes, avec 200 pompiers mobilisés.

De chez elle, mardi soir, Catherine s'inquiétait de la scène qui se déroulait sous ses yeux : "Là on voit une torche, de ce que je peux voir sur le sommet de la colline, qui est très boisée. Ça brûle, c'est tout orangé. Vraiment, on voit des arbres qui s'enflamment vers le sommet . Il y a un vent fou. Vu qu'il souffle de l'ouest, ça descend. On est inquiets."

Deux Canadair attendus dans la matinée

D'autant que les rafales de vent ont atteint jusqu'à 120 km/h dans la nuit. Le maire de la commune, Marcel Torracinta, redoute des dégâts: "Le matériel, la végétation, ça va être assez catastrophique. Nous sommes très inquiets".

"Il y a beaucoup de vent, des vents tourbillonants qui font changer l'incendie de direction. D'un instant à l'autre, l'incendie peut faire des bons de plusieurs centaines de mètres", ajoute Marcel Torracinta.

Les pompiers mobilisés cette nuit ont gardé sous surveillance les maisons à la lisière du feu. Ils seront encore plus de 120 mobilisés sur le terrain ce mercredi. Deux Canadair sont aussi attendus dans la matinée.