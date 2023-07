Alerte rouge aux incendies dans les Bouches-du-Rhône: un dispositif important est déployé

Pour la première fois depuis sa création, le niveau de vigilance aux feux de forêts est rouge ce mardi dans les Bouches-du-Rhône. Un risque notamment dû aux fortes chaleurs, à la sécheresse et également au vent important.

Les Bouches-du-Rhône sont en alerte rouge pour un risque "très élevé" aux feux de forêts ce mardi. C'est le niveau de vigilance le plus élevé. Il n'avait encore jamais été atteint depuis la création de cette météo des forêts au début de l'été.

Ce mardi, dans les Bouches-du-Rhône, les températures vont approcher les 30°C avec un temps ensoleillé et surtout le retour d'un mistral allant jusqu'à 70 km/h, selon les prévisions de Météo France.

“On est vraiment dans une situation météorologique où on cumule des facteurs qui sont à l’origine de ce danger qui est très élevé. Tout d’abord une sécheresse de la végétation qui est importante et qui est particulièrement marquée sur les Bouches-du-Rhône. Ensuite, il y a le vent avec le mistral qui va souffler avec des rafales allant jusqu’à 60 ou 80 km/h. Et puis on a des températures estivales et une humidité de l’air qui s’abaisse pas mal”, détaille Romaric Cinotti, responsable Météo France de l'assistance feux de forêts dans le Sud.

Du côté des moyens, un dispositif important a été déployé. “C’est quasiment 900 policiers des Bouches-du-Rhône spécifiquement renforcés par des moyens extérieurs. Il y a des modules d’interventions lourds répartis sur le terrain à des endroits stratégiques. On a aussi deux camions de plus de 13.000 litres avec un véhicule de commandement et deux hélicoptères du SDIS 13 qui seront aussi sur ces emplacements”, indique le colonel Jean-Luc Beccari, directeur du Service département d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.

Les accès aux massifs majoritairement interdits

Les accès à la majeure partie des massifs forestiers sont interdits dans le département. Parmi ces massifs, celui du parc régional des Alpilles, au nord du département. Un parc où tout l’été, des gardes forestiers patrouillent et sensibilisent la population aux feux de forêts.

Tous les jours, Nathan et Clara vont à la rencontre des randonneurs. Le rôle de ces gardes forestiers est avant tout préventif. Même s’ils travaillent main dans la main avec les pompiers.

“Dès qu’on voit des personnes qui fument dans le massif, ou bien un départ de feu, on travaille tous ensemble pour sensibiliser les gens, les faire arrêter. Notre petite guerre du feu commence là aussi”, explique Clara.

De la sensibilisation qui fonctionne auprès des visiteurs du parc, car la plupart sont complètement étrangers aux réglementations du massif. Comme Latifa, qui a bien compris la leçon. “Un incendie peut se déclarer à tout moment. Donc c’est très bien de savoir ce genre de choses quand on se promène. Si c’est rouge par exemple, ça ne sert à rien de venir”, indique-t-elle.

Ce mardi, le massif est interdit d’accès. Clara et Nathan passeront la journée à s’assurer que personne ne met la forêt en danger.