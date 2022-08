Incendies: les masques FFP2 et FFP3 utiles pour lutter contre les fumées toxiques

Les incendies qui ravagent des milliers d'hectares de végétation en France dégagent des fumées toxiques chargées en particules fines. Pour s'en protéger, mieux vaut rester en intérieur et porter un masque en extérieur.

Une reprise du feu hors norme embrase le sud de la Gironde, quelques semaines seulement après un premier incendie d'ampleur. 6800 hectares de forêt sont partis en fumée. Le feu s'est étendu au département des Landes. Les communes d’Hostens, de Sainte-Magne et des secteurs de Belin-Beliet ont été évacuées, pour fuir les flammes mais aussi les fumées toxiques chargées en particules fines qu'il dégage.

Pour se protéger, l'Agence régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine a émis des recommandations à la population. Elle recommande aux personnes les plus vulnérables de rester en intérieur et plus généralement, de porter un masque filtrant en cas de présence à l'extérieur

FFP2 ou FFP3 de rigueur

"Les personnes asthmatiques peuvent déclencher des crises d'asthme. Les personnes avec une pathologie cardio-vasculaire peuvent avoir des troubles respiratoires", avertit ce jeudi sur RMC Sylvie Quelet, la directrice déléguée à la santé publique au sein de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine. "Eux on va vraiment leur demander d'être très vigilants, s'ils sont gênés d'appeler le 15 ou leur médecin".

"Quant aux autres, la population générale, on lui recommande d'éviter de rester trop longtemps dehors, s'ils doivent s'y retrouver, on recommande de porter un masque FFP2 ou FFP3", ajoute-t-elle.

Sur le front de l'incendie, 1.000 pompiers sont toujours mobilisés. Le feu n’est pas maîtrisé et continue de progresser dans un contexte climatique compliqué: températures élevées, faible taux d’humidité de l’air et vents défavorables.