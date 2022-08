EN DIRECT - Incendies: catastrophe en Gironde, 10.000 personnes évacuées, la France demande l'aide européenne

La Suède et l'Italie vont envoyer des renforts aériens en France pour lutter contre les incendies: "Nous demandons l’aide européenne et nous avons déjà des réponses positives de la Suède et l’Italie", a assuré Gérald Darmanin lors d’un point presse dans l’Aveyron où des incendies frappent le département.