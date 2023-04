"L’eau est une denrée rare": à Argelès-sur-Mer, l'arrivée prochaine des touristes inquiète

Les Pyrénées-Orientales sont actuellement le seul département français en alerte sécheresse renforcée. Une sécheresse qui inquiète, alors que les touristes pourraient arriver en masse cet été.

La saison estivale semble déjà réussie pour les professionnels du tourisme. C’est notamment le cas pour les campings où les réservations ont bondi de 21% sur un an au 1er avril selon la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air.

Mais à l’heure où certains territoires français traversent déjà une sécheresse sans précédent, faut-il s’inquiéter de ce tourisme de masse?

Dans les Pyrénées-Orientales, seul département français en alerte sécheresse renforcée, certains redoutent déjà l'arrivée des touristes. C’est le cas à Argelès-sur-Mer, la station balnéaire la plus fréquentée du département. À l’année, c’est une commune de 10.000 habitants. Mais en période estivale, ce sont près de 150.000 personnes qui cohabitent dans cette station balnéaire.

“Ça représente dix fois la population d’Argelès, c’est-à-dire dix mois de consommation du village”, explique Virginie Delaunay, militante écologiste. C’est aussi le comportement des touristes qui la dérange.

“On arrive en vacances, on ne fait pas trop attention. Or aujourd’hui, quand on part en vacances sur des territoires comme cela, ou même sur toute la France, on doit avoir conscience que l’eau est une denrée rare”, affirme-t-elle.