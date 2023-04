Moins cher, plus naturel: pourquoi le camping est encore plébiscité cette année

Selon la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, les réservations en camping sont en hausse de plus de 20% sur un an. Une augmentation qui s'explique notamment par le prix, plus attractif que pour les hôtels par exemple.

Les campings font le plein. Les réservations sont en hausse de 21% sur un an, au 1er avril, selon la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air.

De très bon augure, après une année 2022 record. La FNHPA s'attend même à "des évolutions encore plus spectaculaires" cette année. Un boom qui s'explique notamment par "le facteur prix" selon la fédération.

Le camping reste en effet une solution beaucoup plus économique pour partir en vacances que les hôtels ou les locations de logements entre particuliers. Un argument de poids en période d'inflation.

C'est la dernière nuit sous la tente pour Mélissa, 10 ans, et sa famille qui viennent de parcourir près de 280 km à vélo. Quinze jours de vacances 100% en plein air et surtout très économiques pour Marc, le papa.

“Nous, on aime bien la nature donc on y trouve notre compte. Et puis financièrement, en camping, on s’en tire à 20 euros alors qu’en hôtel, c’est 20 euros par tête donc à quatre ça monte à 80 euros. Et bien sûr, ça a une importance surtout aujourd’hui”, explique-t-il.

Une raison économique mais pas seulement

Pour Michel et Maïté, entre location et emplacement traditionnel, le choix a été vite fait. “C’est vraiment intéressant. Et même beaucoup plus qu’un mobile-home. Maintenant qu’on est à la retraite, on n'aurait plus les moyens. Avec l’argent d’un mobil-home pour une semaine, nous, on passe 15 jours. C’est la différence”, assure Maïté.

Un réel engouement pour les emplacements traditionnels qui n’est pas uniquement économique selon Philippe Robert, président de la Fédération hôtellerie de plein air du Languedoc-Roussillon.

“C’est effectivement très demandé. On constate que quand on est en crise, plus c’est compliqué dans notre pays, plus les gens ont envie de s’évader et de venir dans nos établissements. Forcément, ce sont des emplacements qui correspondent plus à des images de liberté et c’est ce que cherchent les gens actuellement”, explique-t-il.

Philippe Robert enregistre dans son camping une hausse des réservations de 10% pour cet été, sur les emplacements traditionnels, par rapport à l’an dernier.