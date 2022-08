Canicule: 18 départements en vigilance orange

Météo France a placé 18 départements en alerte orange ce mardi.

Le mercure continue de grimper partout en France durant cet été pas comme les autres. Météo France a placé 18 départements en vigilance orange ce mardi après-midi pour canicule, notamment sur la façade Atlantique:

La Loire-Atlantique, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Charente, la Dordogne, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers, la Haute-Garonne, le Lot-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées, le Tarn, le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Gard et le Vaucluse sqont concernés par cette alerte.

L'agence météorologique précise que ce épisode caniculaire est d’intensité moindre que ceux de juin et juillet derniers, mais "plus durable à l’échelle du territoire national".

Le Gard et le Vaucluse connaîtront en revanche une légère baisse des températures dans la soirée et ne devraient ainsi plus figurer sur la carte de Météo France mercredi matin.

Mercredi, les températures maximales "atteindront 34 à 37°C des Pays-de-Loire à Poitou-Charentes, et 36 à 38°C de façon généralisée sur le Sud-Ouest avec localement des pointes à 39 ou 40°C", avertit Météo-France.

Mais il va falloir prendre son mal en patience pour ceux qui apprécient plutôt la fraîcheur dans le reste de la France. Les temépratures vont continuer de grimper, avec un pic de chaleur qui ne devrait être atteint que vendredi.