Météo: à quoi s'attendre pour la nouvelle vague de chaleur cette semaine?

Nouvelle vague de chaleur cette semaine. Dès ce lundi, les températures remontent, 30°c sont attendus en région parisienne et jusqu’à 37°c à Nîmes (Gard). Les hausses vont se poursuivre dans les prochains jours. De jeudi à samedi, les 35°C seront sans doute dépassés dans les troius quarts du pays.

Il va encore faire très chaud cette semaine. La hausse des températures commence dès ce lundi avec deux départements en vigilance orange canicule, le Var et le Vaucluse. Jusqu'à 30°C sont attendus de l'Île-de-France à l'est du pays et 37°c sont prévus à Nîmes (Gard).

Côté ciel, le soleil sera présent sur l'ensemble du pays. Quelques orages pourront survenir dans les Pyrénées, les Alpes et le relief corse cet après-midi.

Des hausses de températures au fil des jours

Mardi, seuls le Finistère, la côte normande et le Nord-Pas-de-Calais échapperont aux plus de 30°c, en revanche, des pics avec plus de 37°c sont prévus dans le sud-ouest.

Mercredi, les températures passeront encore à un cran au-dessus dans l'héxagone. Certains départements pourraient passer en vigilance canicule parce que les nuits seront de plus en plus chaudes. Dans la journée des pointes à 35 et 36°C sont attendus jusqu’au Val-de-Loire et entre 38°C et 40°C dans le sud-ouest.

Enfin, de jeudi à samedi, les 35°C devraient être dépassés dans les 3/4 du pays.

Ce pic de chaleur est un peu moins intense que les précédents mais il sera bien plus long. Vigilance donc.