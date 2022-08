Canicule et orages: 18 départements sous alerte orange samedi

Météo France garde 18 départements en alerte orange ce samedi 13 août. Sur la façade ouest, 16 d’entre eux sont placés en alerte canicule, tandis que la Corse est aussi en vigilance orange causée par l’arrivée de violents orages dans la journée.

Le temps samedi restera très chaud sur l'Hexagone, avec toutefois l'arrivée d'une perturbation orageuse par le Sud-Ouest, selon Météo-France.

Dix-huit départements sont en vigilance orange, soit trois de moins que vendredi. Seize départements de la façade Atlantique et du Sud-Ouest sont en vigilance orange canicule, alors que les deux départements de Corse sont en vigilance orange pour orages. La Charente-Maritime, ainsi que les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées passent en vigilance jaune pour orages.

En Corse, les violents orages survenus dans la nuit s'évacuent rapidement en matinée pour laisser place à un temps plus sec sauf en montagne où dans l'après-midi, par évolution diurne, le tonnerre pourrait encore se faire entendre.

Ailleurs sur les côtes méditerranéennes, la journée commencera sous un ciel alternant entre nuages et éclaircies, ces dernières l'emportant sur la Côte d'Azur.

Orages et averses attendues en Nouvelle-Aquitaine

Du côté de l'Atlantique, le ciel sera plutôt gris au petit matin sur le littoral. Des nuages gagneront du terrain dans l'après-midi. Une dégradation orageuse se mettra alors en place sur les Pyrénées avant de s'étendre le soir aux plaines d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine.

L'impact des orages sur les incendies en cours reste toutefois difficile à prévoir, notamment en raison du risque de fortes rafales qui peuvent être problématiques pour les pompiers.

Les nuages gagneront jusqu'aux Pays de la Loire et la Bretagne, où quelques ondées orageuses seront également possibles. Sur le reste des régions de la moitié nord et plus à l'est, un temps ensoleillé restera dominant.

Les températures resteront bien chaudes dans la nuit, avec souvent 18 à 21 degrés sur la façade atlantique et le Sud-Ouest, 21 à 24 degrés autour de la Méditerranée. Il fait 13 à 18 degrés au Nord-Est, 15 à 20 ailleurs sur la moitié nord. Les maximales seront comprises entre 30 et 35 degrés sur le quart nord-est, sur le pourtour méditerranéen et sur la façade atlantique où la chaleur commencera à s'atténuer, avec même 25 à 29 degrés sur les côtes aquitaines. On attend encore 36 à localement 39 degrés dans l'intérieur du Val de Loire, de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie.