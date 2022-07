EN DIRECT Incendies: la situation "pas fixée" en Gironde, huit animaux morts au zoo d'Arcachon

Patrick Davet, maire de La Teste-de-Buch (Gironde), sur RMC:

"Les températures baissent, ça donne beaucoup d’espoir. C’était véritablement très suffoquant et ça créait des départs de feu. C’est dur, on a terminé à 4h du matin et nous sommes déjà là. Moi, j’avais ma maison qui était en jeu hier soir. C’est passé très, très près. On a une charge émotionnelle qui est très lourde. Hier soir, il y avait énormément de monde sur le qui-vive. On a reçu du renfort cette nuit. On avait une colonne de plus de 100 camions. Tout le monde était prêt à aller au combat, une fois de plus."