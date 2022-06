Météo: 23 départements placés en vigilance orange canicule

Météo-France a placé 23 départements en vigilance orange canicule. L'ouest du pays est essentiellement concerné.

La canicule arrive en France. Météo-France a placé 23 départements en vigilance orange canicule. Il s'agit de l'ouest du pays principalement (*), ainsi que de l'Ardèche et de la Drôme. L'alerte est pour le moment valable jusqu'à jeudi 16h, mais Météo-France prévoit une durée d'au moins cinq jours pour cette vague de chaleur.

"Après un mois de mai avec des températures record, la France va subir une canicule marquée d'une précocité inédite, explique Météo-France. Demain (jeudi) les températures seront en hausse sur une grande partie du pays. Les seuils de canicule seront atteints sur le Sud-Ouest, les Pays de Loire et la moyenne vallée du Rhône. Les températures maximales seront comprises sur ces régions entre 35 et 40 degrés. Vendredi et samedi, ces chaleurs caniculaires pourraient s'étendre sur une partie de la moitié nord de la France."

Une extension de la vigilance orange est donc à attendre, avant un "tassement" des températures dimanche.

Encore plus chaud ce week-end?

"On n’est pas encore dans le dur, expliquait Marc Hay, le présentateur de la météo sur BFMTV, ce mercredi matin dans "Les Grandes Gueules" sur RMC. Le dur, c’est à partir de demain (jeudi) avec 38-40°C dans le Sud-Ouest. Vendredi, 40° entre Nantes, Tours, le Poitou-Charentes, la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie… Un bon nombre de villes devraient atteindre les 40°C. Et 40°C à Nantes en juin, c’est du jamais-vu. Pour samedi, il y a des modèles qui s’affolent, qui voient du 40-41-42° sur une partie immense du pays. Ça remonte jusqu’à l’intérieur de la Bretagne, ça se dirige vers l’Ile-de-France. On prend encore un peu de prudence et de recul parce que c’est encore un peu loin pour samedi. A partir de dimanche, ça baisse."

(*) Les départements en vigilance orange canicule

Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Charente-Maritime, Charente, Gironde, Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Lot, Tarn-et-Garonne, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Tarn, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Arrière, Ardèche, Drome.