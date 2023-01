"Ça crée du stress": des automobilistes surpris par la neige entre Tarbes et Pau sur l'autoroute A64

Plusieurs heures de bouchons entre Pau et Tarbes, ce mercredi soir. La neige est tombée sur l'autoroute A64, provoquant d'importants ralentissements avec des automobilistes qui ont dû prendre leur mal en patience.

Soirée galère, ce mercredi, pour plusieurs centaines d'automobilistes sur l'A64. La neige s'est invitée entre Pau et Tarbes. Des poids lourds en difficulté ont bloqué la circulation, provoquant d'importants bouchons. Pour Laure, qui rentrait du travail, le chemin était bien long jusqu'à sa maison.

“Normalement, j’ai trois quarts d’heure de route pour rentrer chez moi. Là, je suis partie à 17 heures et je suis rentrée à 20h45. On est dans une région où il ne neige pas tous les hivers, donc ça crée du stress. On était clairement à l’arrêt, on s'échangeait des regards entre automobilistes pour se soutenir. Bon malheureusement, il y en a qui ont des comportements agressifs, qui coupent des priorités ou autres parce qu’ils s’impatientent, mais ça n’aide pas”, indique-t-elle.

Fin de la vigilance orange

Des zones de stationnement obligatoires pour les poids lourds ont été mises en place dans la soirée. Au total, il y a eu jusqu'à 8 km de bouchon dans les deux sens. La vigilance orange pour la neige a été levée dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées ce jeudi.

Les départements en vigilance orange ce jeudi:

Landes (crues), Dordogne (neige-verglas), Lot (neige-verglas), Tarn-et-Garonne (neige-verglas), Aveyron (neige-verglas), Tarn (neige-verglas), Aude (neige-verglas), Pyrénées-Orientales (neige-verglas), Hérault (neige-verglas)