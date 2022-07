Incendies en Gironde : évacuation préventive de 8.000 personnes à la Teste-de-Buch

Plus de 8000 personnes ont été évacuées à la Teste-de-Buch et du Pyla-sur-Mer, en Gironde, où un incendie incontrôlable ravage des hectares de forêt.

Quelque 8.000 personnes sont en cours d'"évacuation préventive" lundi de deux quartiers de La Teste-de-Buch, sur le bassin d'Arcachon, en Gironde, département frappé par deux gigantesques incendies depuis mardi, a annoncé la préfecture. "Le feu vient de sauter la piste 214", au sud de cette ville de 26.000 habitants, "vent instable", indique un communiqué.



Les deux quartiers concernées sont celui des Miquelots (environ 5.000 personnes), dans le sud de la ville, ainsi que celui plus à l'ouest du Pyla-sur-Mer (environ 3.000 personnes).

Une baisse des températures et des vents forts attendus

"La Teste n'est pas menacée par les flammes. En revanche, le vent est en train de tourner, les quartiers sont vraiment en train de se retrouver sous la fumée", a expliqué à l'AFP le lieutenant-colonel du Sdis 33 Arnaud Mendousse. "Les fumées sont toxiques, c'est une question de santé publique pour protéger la population", a souligné le porte-parole des pompiers.

La température dépassait ce lundi les 40 degrés à La-Teste-de-Buch et au Pyla-sur-Mer, deux localités à proximité de l'un des deux incendies qui touche la Gironde.



Sur l'autre foyer des incendies, situé plus à l'est dans les terres, 3.500 personnes évacuaient également à la mi-journée leurs habitations dans les communes de Landiras, Budos et Balizac, selon un précédent communiqué de la préfecture.

La situation va rapidement changer en fin de journée ce lundi. Les températures pourraient chuter de 15 à 20°, prévient Météo France. Un brusque changement accompagné de fortes rafales de vent d'ouest: "Changement brutal prévu des conditions sur la côte aquitaine : chute du mercure de 15 à 20° et rafales de vent d'ouest à 60 à 70 km/h. Phénomène soudain se propageant de la côte basque au bassin d'Arcachon entre 18 et 21h".