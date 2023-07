La canicule difficile à supporter: "Cela sauve des vies de passer voir des personnes âgées"

A Lyon, où il pourrait faire jusqu’à 38°C ce mardi, la chaleur est difficile à supporter pour les personnes âgées.

La région lyonnaise est particulièrement touchée par l'épisode de fortes chaleurs ces derniers jours. Lyon pourrait d'ailleurs être la ville la plus chaude de France ce mardi, avec 38 degrés attendus à l'ombre. Une canicule très difficile à supporter pour les publics fragiles, comme les personnes âgées.

Toute la journée, tout est fermé chez Marc et Yvonne. Pas le choix, vu l’orientation de leur appartement… "L’hiver, c’est parfait. Mais l’été, il vaut mieux fermer", explique Yvonne. Vivre dans le noir, ce n’est pas forcément un problème pour ces retraités.

"On a des petits parcs qui sont relativement ombragés. Il y a des endroits où on peut se mettre un peu au frais", explique Marc.

Jean aussi va chercher la fraîcheur en dehors de son appartement. Pourtant, il a une climatisation, mais elle ne fonctionne plus depuis quelques années. Et il ne veut pas la réparer. "L’installation, c’est cher. Et avec le cout de l’électricité maintenant, c’est cher", regrette ce Lyonnais.

Une précarité énergétique d’été

Des publics parfois précaires, dans des appartements mal isolés au milieu de villes bétonnées. La Fondation Abbé Pierre appelle ça la précarité énergétique d’été.

"Cela sauve des vies de passer voir des personnes âgées, de prendre de leurs nouvelles. Nous sommes rattrapés par le changement climatique", explique Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation.

"Dans les aides publiques, la Prime Rénov, il faut intégrer des gestes de protection face au soleil. Les stores bannes, les volets, c’est important", préconise-t-il. En France, plus de 5 millions de logements sont des passoires thermiques.