Le combat de Philippe Torreton contre le changement climatique

Invité de "Tous engagés" dans la Matinale week-end de RMC, ce samedi, Philippe Torreton est revenu sur son combat contre l'urgence climatique.

Nous y voilà. Le nom du nouveau spectacle de Philippe Torreton veut tout dire. Nous y voilà, face au changement climatique. "Et nous regardons ailleurs", comme disait Jacques Chirac. Tel est le message que veut faire passer l'acteur à la Comédie des Champs-Élysées et celui qu'il a fait passé ce matin dans la Matinale Week-End de RMC, ce samedi.

Pour lui, les Français ne sont pas prêts à faire face aux bouleversements qui nous attendent ni à élire un président qui a l'écologie au cœur de son programme. Il estime aussi que les candidats à la présidentielle dont le programme est lié à l'écologie ne sont eux-mêmes pas prêts. Il cite notamment Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon:

"On a cinq candidats qui portent l'écologie dans leur programme. Leur nombre et leur incapacité à s'unir prouve que ce n'est pas l'urgence, pour eux. Le message envoyé par la division est beaucoup plus dramatique que celui des climatosceptiques. Même vous, vous ne vous réunissez pas", estime-t-il.