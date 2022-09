Météo: 11 départements placés en vigilance orange, dont le Gard et l'Hérault

11 départements sont placés en vigilance orange "orages" et "pluie-inondation", ce mercredi. Le Gard et l'Hérault ne sont plus en vigilance rouge.

La vigilance rouge qui concernait l'Hérault et le Gard mardi a été levée ce mercredi 7 septembre 2022, par Météo France.

Pour cette journée, 11 départements sont toujours en vigilance orange. Des orages sont attendus dans une grande partie du pays.

Le Gard, comme les deux départements voisins de l'Hérault et du Vaucluse, restent en vigilance orange, tant pour les pluies et inondations que pour les orages.

Beaucoup de précipitations à Nîmes et Montpellier

Huit autres départements (Ain, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire et Rhône) sont placés en vigilance orange aux orages, dans le bulletin matinal de Météo France.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les précipitations ont été particulièrement soutenues dans les régions de Nîmes (plus de 100mm en une heure) et Montpellier (plus de 70mm en une heure).