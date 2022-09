Orages et inondations: 2 départements en alerte rouge, 25 en orange

Vigilance dans le Gard et l'Hérault qui ont été placés en alerte rouge ce mardi après-midi par Météo France.

Météo France a placé ce mardi l'Hérault et le Gard en vigilance rouge en raison de forts orages qui touchent la région. C'est un "épisode orageux stationnaire exceptionnel" qui a déjà commencé sur ces deux départements, avec des cumuls de pluie qui pourraient monter jusqu'à 250 mm.

Une "vigilance rouge", valable jusqu'à 22 heures ce mardi soir, signifie que les dégâts causés par ces intempéries peuvent être potentiellement "très importants". "L'habitat léger et les installations provisoires peuvent être mis en réel danger", précise l'agence.

Les conseils de comportement de l'agence météorologique sont les suivants : "Je reste chez moi et je me tiens informé", "Je m’abrite dans un bâtiment en dur", "Je n’utilise pas mon véhicule. Si je suis sur la route, je roule au pas et je ne m'engage pas sur une route immergée", "Je stationne en sécurité et ne quitte pas mon véhicule", "Je n'utilise mon téléphone qu'en cas d'urgence".

Du Massif Central au Grand-Est, il y aura également un risque d’orages qui seront "ponctuellement violents" ce mardi après-midi et ce mardi soir.

Les 25 départements concernés par la vigilance orange sont: Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Loire, Rhône, Ain, Allier, Saône-et-Loire, Jura, Doubs, Côte d’Or, Nièvre, Yonne, Haute-Saône, Haute-Marne, Aube, Vosges, Belfort, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Marne, Meuse, Ardennes.