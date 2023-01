Météo: 13 départements en vigilance orange ce mardi

Météo France a placé 13 départements en vigilance orange pour la journée de mardi, en raison de la pluie, de la neige ou du vent.

Le temps va rester agité ce mardi, sur la France. Après la tempête Gérard, c'est la dépression Fien qui va toucher le territoire. Météo France a placé 13 départements en vigilance orange (liste ci-dessous). "La nouvelle dépression "Fien" va circuler très vite du golfe de Gascogne au bassin méditerranéen.

Après une douceur très exceptionnelle pour un mois de janvier, la France connaît les prémices d'un véritable refroidissement, avec 1 à 5 degrés de minimales en général lundi. Le froid va être plus marqué à partir de mercredi, précise Météo-France.

De la Normandie aux frontières du nord-est, de petites chutes de neige sont attendues en soirée de mardi, mais la localisation exacte et la tenue au sol sont encore incertaines", indique le prévisionniste. Il est d'ailleurs toutefois trop tôt pour savoir si les températures au sol seront assez froides pour que le manteau neigeux se maintienne.

Une neige abondante prévue sur les Alpes du nord

En revanche, la neige est attendue en quantité et à basse altitude sur la plupart des massifs ces prochains jours, en particulier le sud du Massif Central et sur les Alpes dès 600 à 800 m, de 1.000 à 1.200 m sur les Pyrénées, et 500 m sur les Vosges et le Jura.

Les départements en vigilance orange ce lundi après-midi

Pluie-inondation: Pyrénées-Atlantiques, Landes

Neige-verglas: Cantal, Lozère

Crues: Pas-de-Calais

Les départements en vigilance orange ce mardi

Pluie-inondation: Pyrénées-Atlantiques, Landes, Haute-Corse, Corse-du-Sud

Vent: Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gers, Hautes-Pyrénées

Neige-verglas: Cantal, Lozère, Ain, Isère, Haute-Savoie, Savoie

Vagues-submersion: Corse-du-Sud, Var