Météo-France alerte d'orages localement forts ce mercredi soir et ce jeudi

Météo-France alerte d'un risque d'orages localement forts sur l'ouest puis le centre et le sud-ouest de la France, ce mercredi soir et ce jeudi après-midi. Aucune vigilance orange n'a été mise en place pour cet épisode orageux.

Attention: orages. Météo-France annonce sur ses réseaux sociaux un risque d'orages localement forts, pour ce mercredi soir et l'après-midi de ce jeudi. L'organisme de météorologie nationale explique que deux vagues successives seront à surveiller et dévoile une carte des orages prévus pour les prochaines 24 heures sur ses réseaux sociaux.

Pas de vigilance orange

Ainsi dans la nuit de mercredi à jeudi et jeudi matin, la Bretagne et Basse-Normandie devraient être touchés par de forts orages avec un cumul de pluie pouvant être localement importants. Jeudi après-midi, le Massif central et les Pyrénées seront impactés avec débordements jusqu'au Midi toulousain le soir. Météo-France n'annonce pas de vigilance orange ou rouge pour cet épisode orageux.

L'organisme de météo avait été sous le feu des critiques, il y a une semaine, après avoir tardé à placer la Corse en alerte orange pour des orages "imprévisibles", finalement meurtriers. Le gouvernement a aussi alerté, ce mercredi, sur un risque d'inondations au bord de la Méditerranée avec la création d'une campagne de sensibilisation, alors que des violents orages y sont attendus dans les prochains jours.