Le gouvernement alerte sur le risque d'inondations au bord de la Méditerranée

Une campagne de sensibilisation vient d'être lancée dans la presse locale des départements du pourtour méditerranéen, alors que de violents orages sont attendus dans les prochains jours. Avec la sécheresse, les sols absorbent moins bien l'eau. Ce qui fait craindre d'importantes inondations.

Le gouvernement lance ce mercredi une campagne de sensibilisation sur les orages saisonniers attendus pour la fin du mois d'août. Des spots à la radio et dans la presse locale vont être diffusés. De grandes inondations sont redoutées, alors que les sols sont très très secs.

L'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône… Au total, 15 départements du pourtour méditerranéen risquent d'être fortement touchés par ces orages de saison, comme les épisodes cévenols.

"Neuf millions d'habitants peuvent être victimes de ces orages cévenols qui peuvent atteindre jusqu'à 200 mm par mètre carré, et malheureusement, la température de la mer augmente la probabilité d'avoir ce type de catastrophe", a souligné le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu.

Couper le gaz et l'électricité

Cette année, les sols sont extrêmement secs et n'absorberont que 10% des pluies qui vont tomber. Conséquence, les inondations risquent d'être plus importantes et pour y faire face, le gouvernement préfère rappeler les bons réflexes en cas de pluies intenses.

D’abord, ne pas se déplacer, que ce soit à pied ou en voiture, même pour aller chercher son enfant. Ne jamais aller dans les sous-sols, toujours préférer les étages pour ne pas être piégé par l'eau. Et enfin, couper le gaz et l'électricité.

Il faut aussi du bon sens évidemment pour les neuf millions d'habitants concernés et éviter de se mettre sous un arbre ou près d'un cours d'eau pendant les orages. En 2018, 14 personnes étaient décédées à la suite des inondations dans l'Aude.