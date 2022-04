Neige et verglas: 22 départements placés en vigilance orange

Météo France a placé ce vendredi 22 départements sur l'ensemble du pays en vigilance orange pour un risque de neige et verglas.

Météo-France a émis une alerte neige et verglas pour vingt-deux départements, de jeudi soir à samedi matin "au plus tôt", du nord au sud-ouest du pays en passant par le centre, où les agriculteurs redoutent l'arrivée d'un gel meurtrier pour les jeunes pousses.



Sont concernés, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, la Creuse, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, la Loire, le Calvados, la Seine-Maritime, l'Eure, l'Orne, la Haute-Vienne, l'Allier, le Cantal, l'Aveyron, la Corrèze, l'Ain, l'Isère, la Haute-Garonne, l'Ariège, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques



Face au "front froid" venu de Scandinavie qui traverse le pays et fait chuter les températures, certains départements ont suspendu les transports scolaires et interurbains, tandis que les agriculteurs se préparaient à une première nuit de veillée d'arme, dans la crainte de l'arrivée de gel dans la foulée de la neige.