Orages: 15 départements en vigilance orange

Météo France a placé 15 départements en vigilance orange pour des orages "forts" entre l'Auvergen, la Bourgogne, la Champagne et la Lorraine.

Les départements concernés sont l'Allier, les Ardennes, l'Aube, la Côte-d'Or, la Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Meuse, Nièvre, Puy-de-Dôme, Saône-et-Loire, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, l'Yonne et les Vosges.

Selon l'institut météorologique français, ces orages pourront donner de fortes averses "jusqu’à 20 à 30 mm de pluie en peu de temps", des rafales de vent jusqu'à 100 km/h localement, quelques chutes de grêle et une forte activité électrique.

Météo-France indique que ces violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants, des vies et des biens peuvent être, localement, mis en danger. Leurs préconisations sont de s'éloigne des arbres et des cours d'eau, de s'abriter dans un bâtiment en dur, de se tiens informé de la situation et d'éviter de se déplacer, de se protèger des biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés et d'éviter d'utiliser son téléphone et les appareils électriques.