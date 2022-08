Orages: 2 départements en alerte orange

La Drôme et l'Ardèche ont été placés en vigilance orange par Météo France ce mardi dans la matinée.

La Drôme et l'Ardèche ont été placés en vigilance orange ce mardi matin pour un épisode orageux intense. Météo France prévient que des orages parfois forts, avec de fortes intensités pluvieuses qui sont attendues dans la vallée du Rhône ce mardi après-midi. La sécheresse de cette été accentuant le risque de ruissellement, c'est pour cette raison que l'agence nationale appelle à la vigilance.

"Des orages vont se déclencher au cours de l'après-midi sur la majeure partie de la région. Mais c'est sur la Drôme et l'Ardèche (avec un risque plus modéré de débordement sur l'Isère voisine) que le risque de phénomènes violents est le plus marqué", prévient Météo France dans son bulletin.