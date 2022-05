Orages: dix-sept départements du nord placés en vigilance orange

Météo France a placé dix-sept départements du nord de la France en alerte orange pour un risque d'orages.

Météo France a placé ce vendredi 17 départements du nord de la France en alerte orange en raison d'un risque d'orages: "Des orages localement violents traversent la zone en vigilance orange, d'ouest en est entre la fin de matinée et la fin d'après-midi", alerte Météo France.

Les départements concernés sont le Pas-de-Calais (62), le Nord (59), la Somme (80), la Seine-Maritime (76), l'Eure (27), l'Oise (60), l'Aisne (02), les Ardennes (08), la Marne (51), le Val-d'Oise (95), la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), l'Essonne (91), les Hauts-de-Seine (92), le Val-de-Marne (94), la Seine-Saint-Denis (93) et Paris (75).

"Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations provisoires. Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement. Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations", prévient Météo France.