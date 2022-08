Orages et inondations: 8 départements en alerte orange

Météo France a placé 8 départements en vigilance orange pour orages et inondations ce mardi après-midi.

Le nombre de départements en alerte orange passe de 5 à 8 ce mardi après-midi. Une dégradation touche le pays et particulièrement le Sud de la France. Le Tarn, l'Aveyron, l'Aude, l'Hérault et le Gard ont déjà été placés ce mardi matin en vigilance orange par Météo France. Les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse ont été rajoutés à cette liste ce jeudi après-midi.

Le Gard a également été placé en vigilance orange pour inondations, alors que les conditions climatiques de ces derniers mois avec la sécheresse exceptionnelle que connaît le pays favorisent ce phénomène.

Les orages qui ont débuté mardi après-midi vont se déplacer d'est en ouest au cours de la nuit. Dans l'Hérault et le Gard mardi soir, "les intensités pluvieuses seront très élevées, pouvant atteindre 80 mm en très peu de temps" et "on pourra localement dépasser 100 à 130 mm sous des orages stationnaires", a précisé Météo-France.

"Des phénomènes tourbillonnaires, trombes voire tornades, pourraient également se produire", met en garde l'agence nationale. "En seconde partie de nuit, ces violents orages vont se décaler vers la basse vallée du Rhône puis gagner le Var" mercredi matin. Mercredi, "après quelques heures d'accalmie, un nouvel épisode fortement orageux se mettra en place du Languedoc à la Provence".