Pluies et orages: 2 départements en vigilance orange

Le Gard et l'Hérault ont été placés en vigilance orange par Météo France ce lundi après-midi. Pluie, orages, rafales de vent et grêle sont au programme jusqu'en milieu de nuit de lundi à mardi.

Le temps est perturbé ce lundi sur l'ensemble du pays et particulièrement dans le sud. Météo France a ainsi placé les départements du Gard et de l'Hérault en vigilance orange pour pluies-inondations et orages ce lundi après-midi. Comme l'avait prévu l'agence météorologique, des pluies orageuses "passagèrement fortes" sur le sud-est touchent actuellement la zone.

C'est un "épisode méditerranéen pluvio-orageux localement très intense" qui touche actuellement la zone selon Météo France.

Le temps se calmera dans la nuit de lundi à mardi

Cette zone particulièrement vulnérable a été placée en alerte orange pour des précipitations qui sont "localement très intenses".

Dans un communiqué, la préfecture de l'Hérault a lancé un appel à "la plus grande vigilance", "notamment au niveau des déplacements". Des axes de circulation situés dans le bas de la ville de Montpellier ont été fermés par mesure de sécurité, ainsi que les parcs, jardins et cimetières, selon un communiqué de la mairie.

Des images sur les réseaux sociaux font état de fortes précipitations qui influent sur le trafic routier.

"Les précipitations intenses ont déjà impacté la région de Montpellier et des cellules orageuses remontent de Méditerranée", indique Météo France qui prévoit des orages "forts" qui peuvent être accompagnés de rafales de vent allant jusqu'à 100 km/h et de la grêle.

Le temps devrait se calmer au milieu de la nuit de lundi à mardi.