Sécheresse : à quoi va servir la cellule de crise annoncée par Elisabeth Borne

Alors que la France traverse l'épisode de sécheresse le plus important de son histoire, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé l’ouverture d’une cellule de crise pour répondre à cette situation. Mais dans quel but?

L’Hexagone vit actuellement la sécheresse "la plus grave jamais enregistrée" dans le pays d'après Elisabeth Borne, la Première ministre française. 93 des 96 départements français subissent actuellement des restrictions concernant la consommation d’eau.

Le gouvernement, par la voix de son ministre à la transition écologique Christophe Béchu dernièrement, multiplie d’ailleurs les appels de précaution à la population. À l’heure actuelle, plus d'une centaine de communes sont privées d'eau courante en France à cause de cet épisode de sécheresse.

Alors, pour faire face à une situation jugée historique, la Première ministre a annoncé l'activation d'une cellule interministérielle de crise. Cette initiative va tout d'abord permettre une remontée d'informations plus efficace, en lien avec les préfets.

Le but est de pouvoir réagir vite pour organiser l'aide sur le terrain. Cette aide va prendre forme avec la possible activation des plans ORSEC, l'Organisation de la réponse de la sécurité civile. Le plan ORSEC est un dispositif local censé faciliter la mobilisation rapide de tous les services de secours et de la préfecture.

Ici le plan va notamment permettre l'acheminement en urgence d'eau potable, de systèmes de filtration ou encore de camions citernes dans les zones sous tension.

Enfin, un suivi des impacts de la sécheresse va être mis en place pour les secteurs les plus touchés, comme ceux de l'énergie ou encore de l'agriculture.

Par ailleurs, de nouvelles restrictions pourraient être décidées dès la semaine prochaine si nécessaire.

Nouvel épisode de chaleur en vue

Il faudra donc attendre la semaine prochaine pour voir si les restrictions doivent être renforcées dans certains départements. Dans le même temps, une quatrième vague de chaleur se profile sur le pays pour la semaine à venir.

Les températures vont progressivement monter dès lundi, avec des maximales avoisinant les 30°C dans la moitié nord et allant jusqu'à 33°C au sud.

Il fera 28°C à Paris, 32°C à Lyon et 33°C à Toulouse. On attend 34°C à Nantes, 37°C à Bordeaux et 36°C à Toulouse mardi.

Mercredi, le thermomètre va monter à 36°C à Poitiers, 34°C à Lyon et 38°C à Pau.