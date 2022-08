Sécheresse: plus de 100 communes sans eau potable en France

En déplacement ce vendredi, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a annoncé que plus de 100 communes françaises sont actuellement privées d'eau potable à cause de la sécheresse qui touche le pays.

Corse, Vosges... La crise liée à la sécheresse s'accentue un peu plus chaque jour, partout en France. A tel point que plus de 100 communes françaises sont actuellement sans eau potable. L'annonce a été faite ce vendredi par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu.

