Une station de ski inondée en Haute-Savoie: "Je n'avais jamais vu ça", raconte un vacancier

En Haute-Savoie, la station de Praz-de-Lys-Sommand, située à 1.600 mètres d'altitude, a été touchée par des inondations ce week-end dues aux fortes pluies qui ont touché le département. Conséquence, la station est totalement impraticable pour les vacanciers.

Noël 2022 restera remarquable par la douceur des températures en France. Le mercure est monté partout. 15 degrés à Paris, 21 à Marseille et jusqu’à 22 à Biarritz… Mais si certains ont pu profiter de la douceur, en montage, c’est plutôt la soupe à la grimace.

En Haute-Savoie, la station de ski de Praz-de-Lys-Sommand, à 1.600 mètres d'altitude, a été touchée par des inondations. La raison, de fortes précipitations ces derniers jours. Impossible donc pour les vacanciers de prendre le départ des remontées mécaniques. Le bas des pistes étaient inondé et certaines remontées mécaniques avaient tout simplement les pieds dans l'eau.

Clément Dunas, qui vient ici tous les ans, n'avait jamais vu ça.

“Moi ça fait 30 ans que je viens ici. Alors qu’il y ait peu de neige en décembre, ça arrive, mais des conditions comme ça, je n’avais jamais vu ça. Quand je viens ici, c’est quand même pour skier, mais là, je me suis aperçu tout de suite que ce n’était pas possible. En tout cas, dans les 15 jours qui vont venir, je ne pourrai pas faire de ski", explique-t-il.

Un Noël record en température?

"Nous, on a la chance d’avoir des enfants en bas-âge donc il y a quand même de la luge, on peut faire d’autres activités, mais on va vite tourner en rond. On voulait rester une bonne semaine, voire dix jours, mais on s’est dit qu’on allait raccourcir le séjour parce qu’à un moment, on n'aura plus rien à faire", ajoute-t-il.

Le temps particulièrement doux devrait durer jusqu’au Nouvel An. Selon plusieurs météorologues, ce week-end de Noël pourrait être l’un des plus chauds jamais enregistrés en France.