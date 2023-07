"On sait qu’il n’y a pas zéro impact": l'installation de deux nouveaux EPR au Bugey divise

La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, était en déplacement à la centrale nucléaire du Bugey ce lundi. Elle a de nouveau justifié l'installation prochaine de deux nouveaux EPR 2 sur ce site, malgré les revendications des opposants.

La sécheresse et la hausse des températures obligent régulièrement EDF à des baisses de production. Ces deux phénomènes s'aggravant dans les années à venir, la relance du nucléaire engagée par Emmanuel Macron est-elle réaliste? Lundi, lors d'un déplacement, la ministre de la Transition énergétique est revenue sur le choix d'installer deux nouveaux EPR à la centrale nucléaire du Bugey, dans l’Ain. Cette localisation est "le fruit d’études approfondies menées par EDF, géologiques, sismiques, techniques", selon Agnès Pannier-Runacher.

La présence du Rhône, qui borde la centrale, explique aussi cette future installation. Mais l'utilisation de l'eau du fleuve fait débat, surtout pour des raisons environnementales.

À Saint-Vulbas, une commune bordée par le Rhône du nord au sud, cette eau prélevée pour refroidir les réacteurs est au cœur des revendications des opposants.

“Un prélèvement voudrait dire qu’on rejette de l’eau un peu plus chaude, mais on ne modifie pas sa qualité physico-chimique. Or, on rejette des effluents radioactifs et des effluents chimiques qui polluent le Rhône. On sait qu’il n’y a pas zéro impact”, estime Joël Guerry, membre du collectif “Sortir du Nucléaire Bugey”.