Fissures sur des réacteurs nucléaires: "Tout est contrôlé", assure Agnès Pannier-Runacher

La ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher se veut rassurante après la découverte de nouvelles fissures sur deux réacteurs nucléaires, alors que les députés doivent étudier le projet de loi visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs.

Haro sur les fissures. Après la découverte de fissures, dues à un phénomène dit de fatigue thermique sur une soudure d'une tuyauterie de secours sur deux réacteurs nucléaires, celui de Penly 2 en Seine-Maritime et Cattenom 3 en Moselle, EDF doit vérifier les soudures des 56 réacteurs français. Pas de quoi s'inquiéter assure-t-on du côté de l'exécutif: "C'est un processus normal, engagé durant chaque maintenance de chaque réacteur", veut rassurer ce lundi sur RMC et RMC Story Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique.

"C'est même ce qui témoigne de la qualité de notre sûreté nucléaire. Tout est contrôlé de manière rigoureuse. Chaque fissure fait l'objet d'une publicité ou d'un programme de maintenance", ajoute la ministre alors que le gouvernement veut réformer la sûreté nucléaire, en pleine tentative de relance de l'atome.

De nouvelles maintenances à l'approche du printemps

L'appel de l'ASN, l'autorité de sûreté du nucléaire, à EDF de vérifier 200 soudures sur les 56 réacteurs de France n'est rien de plus qu'une "extension du programme de contrôle" assure Agnès Pannier-Runacher. "Ce n'est pas un objet nouveau, ce sont des fissures assez classiques sur de la tuyauterie, ce n'est pas la cuve", précise la ministre.

Et si une majorité de réacteurs nucléaires ont été reconnectés après une période de maintenance, certains sont à nouveau déconnectés, en raison d'une nouvelle période de maintenance, à l'approche du printemps: "Il fait moins froid dehors, on a moins besoin du nucléaire, donc on réalise les maintenances à cette période", explique Agnès Pannier-Runacher.

Actuellement, 19 des 56 réacteurs de l'énergéticien sont à l'arrêt ce lundi et. Le parc nucléaire tourne à seulement 54% de sa capacité.

"La puissance de certains réacteurs est diminuée par des grévistes"

Quant aux grèves contre la réforme des retraites qui touchent l'ensemble des secteurs dont celui de l'énergie, elles peuvent avoir un impact sur la quantité d'électricité produite, prévient la ministre de la Transition énergétique: "La puissance de certains réacteurs est diminuée par des grévistes. Si le droit de grève est constitutionnel et légal, les coupures sont illégales et potentiellement dangereuse, c'est inadmissible", tient-elle à rappeler alors que des grévistes ont coupé la semaine passée l'électricité d'établissement de santé notamment.

Le sujet du nucléaire doit faire son entrée dans l'hémicycle ce lundi. Les députés doivent étudier le projet de loi visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Pendant quatre jours l'Assemblée nationale doit étudier le projet de loi autour des promesses d'Emmanuel Macron de bâtir six nouveaux réacteurs EPR à l'horizon 2035.